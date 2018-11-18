Массимо Каррера вместе с дочерью проехался в машине под песню «Знаешь ли ты?»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера гоняет на автомобиле по родной Италии, куда прилетел в начале ноября.

Дочь Мартина выложила в сторис инстаграма видео, на котором они едут под песню российской певицы МакSим «Знаешь ли ты?», которую часто исполняли болельщики «Спартака» во время матчей.

Каррера стал главным тренером «Спартака» в августе 2016 года и сделал красно-белых чемпионами России после 16-летнего перерыва.

Он проработал в московском клубе два с половиной сезона и был уволен в октябре 2018-го после трех домашних поражений подряд.

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