Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев задержан в Красноярске за вождение в нетрезвом виде

В субботу 17 ноября около 23:00 главный тренер клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев был остановлен красноярскими инспекторами ГАИ на улице Крайней. Он находился за рулем клубного Hyundai – как выяснилось, гаишникам предварительно позвонили с неизвестного номера и сообщили, что мужчина планирует везти автомобиль в нетрезвом виде. Об этом сообщает «Комсомольская правда»-Красноярск, добавив, что после задержания Аленичев отказался проходить медицинскую экспертизу.

Машина была доставлена на штрафстоянку, а по факту происшествия составлен протокол. Пресс-служба УГИБДД по Красноярскому краю уведомляет, что нарушение грозит мужчине штрафом в объеме 30 тысяч рублей и лишением прав сроком на два года.

Первый сезон в РПЛ у «Енисея» складывается грустно: последняя строчка и 6 очков после 14 туров.

Аленичев возглавил красноярский клуб летом 2017-го. Контракт рассчитан на 2 года.

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