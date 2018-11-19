Аленичев – о пьяном вождении: «Они хотят испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку»

История с задержанием то ли Дмитрия Аленичева, то ли не Дмитрия Аленичева в нетрезвом виде обрастает новыми подробностями.

По информации ГАИ Красноярского края, главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев был остановлен в автомобиле в состоянии алкогольного опьянения в субботу 17 ноября.

«Хочу дать пояснение к материалу, который вышел утром 19 ноября. Мы сидели семьями в ресторане, я пил безалкогольное пиво. Когда парковался около дома, в задний бампер моей машины въехал автомобиль, за рулем находился мужчина кавказской наружности. Я вышел из машины, в мой адрес и в адрес жены последовали оскорбления и мат. Осмотрев оба автомобиля и не заметив никаких повреждений, я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал.

С момента столкновения прошла ровно минута! Далее мужчина начал описывать момент аварии, якобы, я сдавал назад, потом вперед – в общем, путался. Я вышел из автомобиля предъявить документы, и в машину меня уже отказались пускать, хватали за руки, не давали позвонить. На улице -23! Потребовали ключи от машины, которые впоследствии потеряли (почему и пришлось эвакуировать автомобиль, загораживающий выезд остальным машинам на парковке). Далее ситуация стала еще интереснее: мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идет, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись.

Слежку за собой замечаю не первый раз, вот вчера как раз сидели в кафе перед киносеансом, подошли ребята и сказали: Дмитрий Анатольевич, обратите внимание, один мужчина вас весь вечер исподтишка снимает на телефон! А того уже и след простыл. Еще позже мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что «я повздорил с одним из посетителей». Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?! Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку. Все, что происходит в последний месяц – неспроста», – рассказал Аленичев «Спорт-Экспрессу»

Козни зложелателей это или нет – неизвестно, но в интернете уже появилось видео, на котором похожий на Дмитрия персонаж общается с инспекторами ГИБДД.

«Енисей» уже выразил официальную позицию по инциденту: клуб ждет официальных данных.

Англоязычный аккаунт красноярской команды уже успел пошутить на эту тему, вспомнив сериал про адвоката «Лучше звоните Солу».

Аленичев подписал контракт с «Енисеем» летом 2017-го.

Болельщики красноярской команды уже подписывали петицию за увольнение коуча.

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