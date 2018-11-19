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15 российских клубов подозреваются в договорных матчах

15 российских клубов подозреваются в договорных матчах
Eurosport

32 мин. назад

Кажется, начинает громкий скандал.

Кипрская компания Androsports с января 2016 года провела серию договорных товарищеских матчей с участием 15 российских клубов.

В зимнее межсезонье с 2016 по 2018 годы на Кипре сыграли 32 матча с заранее определенным исходом. Помимо команд из России в них участвовали по три клуба из Польши и Кипра, по два из Сербии и Чехии, а также и по одному из Швейцарии, Беларуси, Словакии, Молдовы, Румынии, Украины, Болгарии, Латвии и Венгрии.

Организовывали такие матчи восемь судей из Румынии, Португалии и Латвии, пять из которых не имели профессионального статуса, сообщает The Black Sea.

  • Androsports подозревается в связи с агентом ФИФА и инвестором Эриком Мао.
  • В это время больше всего матчей на Кипре сыграла «Кубань» – 6.
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