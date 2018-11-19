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Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана выпустит толстовки в поддержку мужа

Жена Мамаева выпустит толстовки в поддержку мужа
Eurosport

13 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Будет ли изображен на них танец «Гангамстайл»?

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана выпустит толстовки в поддержку супруга, а деньги от продажи мерча направит на благотворительность.

«Толстовки сделаны не только в поддержку Мамаева и Кокорина – деньги с продаж пойдут на благотворительность. Павел в хороших отношениях со всеми в тюрьме. Он ждет, как и все ждут. Человек скучает по своей семье», – цитирует Мамаеву телеканал «360».

  • Мамаев и Кокорин будут находиться в СИЗО как минимум до 8 декабря.
  • Футболистам предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Побои».
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