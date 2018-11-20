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Коуч «Челси» Маурицио Сарри: «Клопп ближе всего ко мне по философии футбола»

Сарри: «Клопп ближе всего ко мне по философии футбола»
Eurosport

1 час назад

Про Моуринью и Эмери тоже не забыл упомянуть.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о специалистах, руководящих другими клубами «большой четверки».

«Клопп ближе всего ко мне по философии футбола. Наше общение друг с другом кажется мне образцовым.

Моуринью обладает необыкновенными человеческими качествами. Он произвел великолепное впечатление в день нашего матча на «Стэмфорд Бридж», когда случился инцидент с одним из моих помощников. О профессиональных качествах и говорить не нужно: он выиграл все и везде.

Эмери – знаток и отличный профессионал. Организация атакующей игры в его командах на самом высоком уровне», – цитирует Сарри La Gazzetta dello Sport.

  • Сарри возглавил «Челси» летом 2018 года.
  • После 12-ти туров АПЛ-2018/19 «синие» занимают третье место, отставая от «Манчестер Сити» на 4 очка.
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