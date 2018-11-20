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Алана Мамаева показала бомберы в поддержку мужа – на мерч нанесен принт MMAmaev & Kokorin

Алана Мамаева показала бомберы в поддержку мужа – на мерч нанесен принт MMAmaev & Kokorin
Eurosport

1 час назадОбновлено 37 мин. назад

Стильно, модно, молодежно.

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана продемонстрировала толстовки, которые они запустила в продажу в знак поддержки заключенного под стражу мужа.

«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов. Мы не за насилие, мы за справедливый суд», – написала Мамаева в инстаграме.

  • Цена обновки – 6 тысяч рублей, доставка по Москве бесплатна.
  • Мамаев и Кокорин старт продаж не увидят – они находятся в СИЗО до 8 декабря.
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