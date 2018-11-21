Getty Images

Адвокат Александра Кокорина опровергла факт выплаты компенсации избитому водителю

Адвокат Кокорина опровергла факт выплаты компенсации избитому водителю
Eurosport

1 час назад

Только все обрадовались.

21 ноября появилась информация о том, что содержащиеся в СИЗО «Бутырка» футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выплатили финансовую компенсацию водителю тележурналистки Ольги Ушаковой, которого они избили утром 8 октября. Адвокат нападающего «Зенита» позднее опровергла эти данные.

«Я такой информации не знаю, она не соответствует действительности», – цитирует Татьяну Стукалову Агенство городских новостей «Москва».

  • Каникулы Кокорина и Мамаева в СИЗО продлятся до 8 декабря.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Бразильяночка изящно вкрутила мяч в девятку ворот девчонок из ЮАР

00:23
Популярные видео
«Эдмонтон» трижды уступал «Сан-Хосе», но выиграл в овертайме благодаря шайбе, заброшенной коньком
 302 просмотров8 ч
WATTS обеспечат 13 минут смеха над самыми забавными ударами и промахами теннисного сезона-2018
2 510 просмотров11 ч
А еще вам может понравиться