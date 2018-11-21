Адвокат Александра Кокорина опровергла факт выплаты компенсации избитому водителю

21 ноября появилась информация о том, что содержащиеся в СИЗО «Бутырка» футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выплатили финансовую компенсацию водителю тележурналистки Ольги Ушаковой, которого они избили утром 8 октября. Адвокат нападающего «Зенита» позднее опровергла эти данные.

«Я такой информации не знаю, она не соответствует действительности», – цитирует Татьяну Стукалову Агенство городских новостей «Москва».

Каникулы Кокорина и Мамаева в СИЗО продлятся до 8 декабря.

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