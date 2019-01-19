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Тарасов с Миранчуками отметили Крещение, но окунулись не в прорубь, а в Персидский залив

Тарасов с Миранчуками отметили Крещение, но окунулись не в прорубь, а в Персидский залив
Eurosport

19/01/2019 в 23:48

Как есть.

Футболист «Локомотив» Дмитрий Тарасов находится на сборе команды в Катаре, но это не помешало ему отметить Крещение.

Полузащитник железнодорожников выложил в сторис инстаграма два фото: на одном он, Дмитрий Баринова и братья Миранчуки позируют, стоя в море, на другом Тарасов уже окунается в воду, одновременно крестясь. Только не в проруби, а в Персидском заливе.

  • Тарасов выступает в московском клубе с 2010 года, в сезоне-2018/19 он провел 4 матча.
  • Крещение празднуется православными 19 января.
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