Тарасов с Миранчуками отметили Крещение, но окунулись не в прорубь, а в Персидский залив

Футболист «Локомотив» Дмитрий Тарасов находится на сборе команды в Катаре, но это не помешало ему отметить Крещение.

Полузащитник железнодорожников выложил в сторис инстаграма два фото: на одном он, Дмитрий Баринова и братья Миранчуки позируют, стоя в море, на другом Тарасов уже окунается в воду, одновременно крестясь. Только не в проруби, а в Персидском заливе.

Тарасов выступает в московском клубе с 2010 года, в сезоне-2018/19 он провел 4 матча.

Крещение празднуется православными 19 января.

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