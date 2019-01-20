«Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Аршавин бросил двух жен с детьми и ничему не научился

Лето 2003-го Андрей Аршавин и Юлия Барановская запомнят навсегда, но с разными эмоциями. В один из июньских дней студентка Юля вышла с подругами погулять на Невский, чтобы отвлечься от плохих мыслей – кто-то сильно поцарапал ее машину и сбежал. О слезшей краске Барановская забыла очень быстро, ведь к ней прямо на улице подошел нападающий «Зенита» Андрей Аршавин. Через два месяца они уже жили вместе, а через пару лет у пары родился сын. Но о свадьбе не было речи.

Последующие пять лет стали самыми насыщенными в карьере Аршавина: чемпионство «Зенита», победа в Кубке УЕФА, бронза Евро, прибитый «МЮ» сэра Алекса в матче за Суперкубок, переход в «Арсенал» и покер на «Энфилде». За это время Андрей и Юля организовали еще двоих детей – второго сына и дочь. Но Аршавин был настолько против официального брака, что даже визу в Англию Барановская оформляла окольными путями – статус сожительницы создавал целый ряд проблем, которого избегают официальные муж и жена.

Андрей Аршавин и Юлия БарановскаяFrom Official Website

В Англии более ловкие папарацци, чем в России, поэтому звезду «Арсенала» пасли регулярно. Британские медиа раскрыли, что Андрей проводит время с разными женщинами, и Барановской среди них нет. Форварду приписывали романы с дочерью азербайджанского миллиардера, бывшей русской женой некоего английского бизнесмена Дарьей, моделью Лейлани Даудинг, занимавшей 89 место самых сексуальных женщин мира по версии FHM. С Лейлани Андрея якобы даже видели на пляжах Майами, где девушка обнимала и целовала футболиста. В результате выяснилось, что история с Даудинг была липой, а дочь азербайджанца и жена бизнесмена – это один человек: Алиса Казьмина, журналистка и жена предпринимателя.

В 2017-м Алиса рассказала, что познакомилась с Андреем еще 12 лет назад – когда Барановская только родила первого сына. Несколько лет они пересекались на разных мероприятиях, но затем тормоза сорвало. «Это была любовь с первого взгляда. Я жила в достатке и в очень хорошей, дружной семье. Ездила на Bentley, посещала лучшие курорты мира», – говорила Алиса. Ее дочери было меньше года. Аршавин тоже бросил семью без сомнений, хотя его младшему ребенку исполнилось всего три месяца.

Андрей Аршавин и Алиса КазьминаInstagram

В этот раз Аршавин женился, хотя штамп мало что изменил. Андрей вернулся в Россию, немного поиграл и уехал в Казахстан. Алиса осталась на руках с дочерью. Если в Англии медиа хищные сами по себе, то в Казахстане Аршавин оказался в центре внимания, потому что был главной звездой чемпионата. Тут же потекли сообщения о новых изменах Андрея.

Самый безумный случай связан с казахстанской моделью Ольгой Семеновой, которая якобы довела Алису до угроз. В конце декабря 2017-го кто-то слил видео, на котором футболист и модель близко общаются в ресторане. «Через несколько минут Казьмина прислала мне сообщение с требованием разъяснить происходящее на записи. Она написала: «Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму», – рассказала Семенова. До этого Алиса уже представлялась майором ФСБ, когда закатила дебош в самолете.

Через год стало известно, что Аршавин и Казьмина развелись из-за измен. Как когда-то футболист заменил первую жену, вместо Алисы он нашел модель Екатерину Ямщикову.

«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Менять спутниц – обычное дело», – сказала Алиса. Барановская косвенно подтвердила спич преемницы: по словам Юлии, Андрей пять лет не видел детей и не общается с ними.

По иронии, после возвращения в Питер Аршавин занялся культурным воспитанием детей в футбольном проекте «Зенита» «Сириус». А уже 20 декабря Mash сообщил, что футболист провел ночь в стриптиз-клубе с проститутками, прокатился с ними по северной столице на лошадях и отказался платить.

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