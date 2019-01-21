«Мои клоны!» Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин повидался с сыновьями впервые с 2014 года

В январе экс-футболист сборной России Андрей Аршавин завел страницу в инстаграме. На последнем фото в ленте мужчина присел рядом с двумя сыновьями от брака с телеведущей Юлией Барановской.

«Мои клоны! Люблю вас!» – подписал Андрей фотографию, мгновенно потонувшую в отрицательных комментариях.

С января Андрей работает в образовательном детском проекте «Зенита» под названием «Сириус».

Аршавин и Юлия прожили в гражданском браке более 10 лет и расстались в 2013 году.

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