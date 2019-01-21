Other Agency
«Мои клоны!» Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин повидался с сыновьями впервые с 2014 года
Нашел время через 5 лет.
В январе экс-футболист сборной России Андрей Аршавин завел страницу в инстаграме. На последнем фото в ленте мужчина присел рядом с двумя сыновьями от брака с телеведущей Юлией Барановской.
«Мои клоны! Люблю вас!» – подписал Андрей фотографию, мгновенно потонувшую в отрицательных комментариях.
- С января Андрей работает в образовательном детском проекте «Зенита» под названием «Сириус».
- Аршавин и Юлия прожили в гражданском браке более 10 лет и расстались в 2013 году.
«Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Аршавин бросил двух жен с детьми и ничему не научился
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте