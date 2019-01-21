Other Agency

«Мои клоны!» Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин повидался с сыновьями впервые с 2014 года

«Мои клоны!» Аршавин повидался с сыновьями впервые с 2014 года
Eurosport

5 ч. назад

Нашел время через 5 лет.

В январе экс-футболист сборной России Андрей Аршавин завел страницу в инстаграме. На последнем фото в ленте мужчина присел рядом с двумя сыновьями от брака с телеведущей Юлией Барановской.

«Мои клоны! Люблю вас!» – подписал Андрей фотографию, мгновенно потонувшую в отрицательных комментариях.

  • С января Андрей работает в образовательном детском проекте «Зенита» под названием «Сириус».
  • Аршавин и Юлия прожили в гражданском браке более 10 лет и расстались в 2013 году.

«Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы». Аршавин бросил двух жен с детьми и ничему не научился

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Идеальный Федерер, коварный Чилич и еще 3 лучших удара дня на Australian Open

01:00
Популярные видео
Павлюченкова отправила Стивенс домой, а себя вернула в 2017-й
3 714 просмотров12 ч
«Австралийские завтраки: тостик, авокадо, яйцо-пашот». Теннисисты – о любимом в Австралии
 947 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться