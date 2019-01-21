«КамАЗ» запретил Ольге Бузовой войти в спонсоры клуба

Футбольный клуб «КамАЗ» из Набережных Челнов выпустил видеоролик, посвященный российской телеведущей и певице Ольге Бузовой.

В декабре прошлого года «КамАЗ» попросил Бузову стать его спонсором и предложил в подарок грузовик КамАЗ. Ответа от певицы не последовало – и теперь в Набережных Челнах заявили, что просьба уже недействительна.

«Уважаемая Ольга Игоревна Бузова! Еще раз внимательно изучили ваш социальный статус, благотворительную деятельность и мнения наших болельщиков. По итогам одного дня обсуждений мы пришли к выводу, что вы не можете стать спонсором нашей футбольной команды», – заявил генеральный директор ФК КАМАЗ Айнур Миннеханов.

В настоящее время «КамАЗ» выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиги (группа «Урал-Приволжье»).

В турнирной таблице группы «Урал-Приволжье» «КамАЗ» расположился на второй строчке.

Подписывайся на нас Вконтакте