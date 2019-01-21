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«КамАЗ» запретил Ольге Бузовой войти в спонсоры клуба

«КамАЗ» запретил Бузовой войти в спонсоры клуба
Eurosport

13 ч. назад

Жаль, что сама певица ничего об этом не знает.

Футбольный клуб «КамАЗ» из Набережных Челнов выпустил видеоролик, посвященный российской телеведущей и певице Ольге Бузовой.

В декабре прошлого года «КамАЗ» попросил Бузову стать его спонсором и предложил в подарок грузовик КамАЗ. Ответа от певицы не последовало – и теперь в Набережных Челнах заявили, что просьба уже недействительна.

«Уважаемая Ольга Игоревна Бузова! Еще раз внимательно изучили ваш социальный статус, благотворительную деятельность и мнения наших болельщиков. По итогам одного дня обсуждений мы пришли к выводу, что вы не можете стать спонсором нашей футбольной команды», – заявил генеральный директор ФК КАМАЗ Айнур Миннеханов.

  • В настоящее время «КамАЗ» выступает в первенстве Профессиональной футбольной лиги (группа «Урал-Приволжье»).
  • В турнирной таблице группы «Урал-Приволжье» «КамАЗ» расположился на второй строчке.
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