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Александр Кокорин – фанату «Зенита»: «Не слушай никого. Народ – это стадо баранов»
Футболист вновь играет с общественным мнением.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отправил из СИЗО ответ одному из болельщиков сине-бело-голубых, в котором призвал собеседника не слушать мнение общества.
«Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа – не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут – то и говорят. Стыдно даже», – говорится в отрывке письма, попавшем в распоряжение агенства «Невские новости».
- Арест Александра Кокорина и Павла Мамаева был продлен до 8 февраля. Предварительно мужчинам грозит до двух лет лишения свободы.
- В октябре спортсменам предъявили обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои» за два эпизода: избиение чиновника Минпромторга в кофейне и нападение на водителя тележурналистки.
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