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«ОПГ «Ромашка» не потопить. Это невозможно». Гениальный диалог Валерия Карпина и Дениса Глушакова

«ОПГ «Ромашка» не потопить. Это невозможно». Гениальный диалог Карпина и Глушакова
Eurosport

4 ч. назад

Отношения с Карпиным сохранились лучше, чем с Каррерой.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков обменялись репликами перед предсезонным матчем.

Между игроком и тренером состоялся небольшой диалог.

Карпин: Ты еще здесь что-ли?

Глушаков: В смысле?

Карпин: Тебя еще не убрали?

Глушаков: ОПГ «Ромашка» не потопить!

Карпин: Ооо, это невозможно вообще.

Видео диалога можно посмотреть здесь.

  • Глушаков забил победный мяч на 91-й минуте, «Спартак» победил со счетом 2:1.
  • Глушаков и Карпин пересекались в «Спартаке», когда Валерий Георгиевич был главным тренером москвичей.
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