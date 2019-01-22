«ОПГ «Ромашка» не потопить. Это невозможно». Гениальный диалог Валерия Карпина и Дениса Глушакова
Отношения с Карпиным сохранились лучше, чем с Каррерой.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков обменялись репликами перед предсезонным матчем.
Между игроком и тренером состоялся небольшой диалог.
Карпин: Ты еще здесь что-ли?
Глушаков: В смысле?
Карпин: Тебя еще не убрали?
Глушаков: ОПГ «Ромашка» не потопить!
Карпин: Ооо, это невозможно вообще.
Видео диалога можно посмотреть здесь.
- Глушаков забил победный мяч на 91-й минуте, «Спартак» победил со счетом 2:1.
- Глушаков и Карпин пересекались в «Спартаке», когда Валерий Георгиевич был главным тренером москвичей.
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