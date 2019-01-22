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Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до 2022 года
А кто бы не хотел сохранить надежду сборной России?
ПФК ЦСКА пролонгировал соглашение с 20-летним нападающим красно-синих и сборной России Федором Чаловым.
Как сообщает официальный сайт клуба РПЛ, новый контракт действует до окончания сезона-2021/22. ЦСКА также признал Чалова лучшим бомбардиром в 2018 году.
- В 17 матчах РПЛ-2018/19 Федор оформил 9+4.
- Чалов – воспитанник ЦСКА, за основной состав команды выступает с 2016 года. И за это время успел взять с клубом Суперкубок России.
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