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Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

Чалов продлил контракт с ЦСКА до 2022 года
Eurosport

9 ч. назад

А кто бы не хотел сохранить надежду сборной России?

ПФК ЦСКА пролонгировал соглашение с 20-летним нападающим красно-синих и сборной России Федором Чаловым.

Как сообщает официальный сайт клуба РПЛ, новый контракт действует до окончания сезона-2021/22. ЦСКА также признал Чалова лучшим бомбардиром в 2018 году.

  • В 17 матчах РПЛ-2018/19 Федор оформил 9+4.
  • Чалов – воспитанник ЦСКА, за основной состав команды выступает с 2016 года. И за это время успел взять с клубом Суперкубок России.

Алексей Миранчук, Федор Чалов, Антон Миранчук и еще 7 главных молодых талантов России

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