Александр Кокорин: «Слова про баранов к россиянам не относятся. Все вырвано из контекста»

Форвард «Зенита» и временный обитатель СИЗО Александр Кокорин оперативно отреагировал на появившийся в интернете скрин его ответа болельщику клуба, где какой-то народ был назван баранами.

«Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил: в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается, так как получилось», – дала комментарий «Спорт-Экспрессу» уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Срок пребывания Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО продлен до 8 февраля.

Футболистам грозит до двух лет лишения свободы по статьям «Избиение» и «Хулиганство».

Александр Кокорин – фанату «Зенита»: «Не слушай никого. Народ – это стадо баранов»

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