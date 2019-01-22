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Артем Дзюба: «Передайте Михалику, что я не бургер. Он бы меня еще ******* [поимел]»

Дзюба: «Передайте Михалику, что я не бургер. Он бы меня еще ******* [поимел]»
Eurosport

45 мин. назад

Страйкеру «Зенита» не понравилось, как его опекали.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба остался недоволен тем, как против него играл защитник «Локомотива» Тарас Михалик в товарищеском матче (1:3).

«Ты передай Михалику, что он делает?! Он бы меня в конце еще ******* [поимел]. Передай ему, что я не бургер», – приводит «Спорт-Экспресс» слова Дзюбы, которые Артем сказал в разговоре с голкипером «Локомотива» Гилерме.

  • В чемпионате России-2018/19 «Зенит» занимает лидирующую строчку с 34 очками.
  • «Локомотив» идет пятым, у железнодорожников 28 баллов.

Дзюба: «У меня были амбиции уехать в Англию. Сейчас наклевывается еще один вариант»

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