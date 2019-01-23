«Зенит» продает Леандро Паредеса за 40 млн евро. Что известно о возможной сделке с «ПСЖ» или «Челси»

«Зенит» правда продает Паредеса?

Никто не подтверждает переговоры официально, но все говорит о том, что процесс запущен и находится на решающей стадии. 22 января «Зенит» играл товарищеский матч с «Локомотивом», но Леандро единственный из заявленных игроков не вышел на поле. Сергей Семак с дипломатичной улыбкой объяснил решение оставить Паредеса на скамейке очень кратко: «Не готов к матчу по многим причинам».

По информации «Спорт-Экспресса», «Зенит» готов отпустить аргентинца, но хочет получить со сделки минимум 40 миллионов евро. Полтора года назад Паредес обошелся клубу из Петербурга в 23 миллиона – навар укрепит позиции в клубе Сергея Фурсенко, который мотивировал массовую закупку аргентинцами при Манчини именно что потенциалом выгодной перепродажи.

Кто хочет купить Паредеса?

Леандро Паредес, «Зенит»From Official Website

«Челси». О предложении из Лондона писали в La Gazzetta dello Sport и много где еще. Переговоры между «синими» и «Зенитом» затянулись из-за денег: по информации итальянских медиа, Марина Грановская отправила оффер в 35 миллионов евро еще в середине января. Но это чуть меньше того, что хотел бы видеть «Зенит». При этом личный контракт аргентинца уже согласован, уверены в Daily Mail. Удивительно, но после русских 5 млн евро в год Лео согласился на 4,5 в Лондоне.

«ПСЖ». Парижский клуб тоже топчется возле суммы в 40 миллионов евро и не стремится переплачивать. По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, первый этап переговоров на высшем уровне прошел в Катаре, где встречались спортдиры «Зенита» и «ПСЖ» Хавьер Рибальта и Антеро Энрике. На днях Paris United (не менее авторитетные инсайдеры, чем Нобель) добавили: договоренность «Парижа» с игроком достигнута благодаря личному агенту Лео Пабло Саббагу и ведущему сделку менеджеру Марсело Симоняну. Последняя информация от парижских журналистов – на следующей неделе представитель «Зенита» приедет во Францию закрывать сделку. Подписание аргентинца – приоритетный вариант усиления для Томаса Тухеля, поэтому они готовы на многое.

Что говорит сам Паредес?

Ничего. Но его удрученное настроение примерно передает последнее интервью в эфире одной из аргентинских радиостанций во время отпуска: «Я очень хочу вернуться в «Боку», но там знают, что это не зависит от меня. Возможности уйти у меня почти нет, «Зенит» заплатил много денег и не собирается продавать меня сейчас. Русские хотят, чтобы я остался как минимум до июня, они даже отклонили предложение от «ПСЖ».

А еще обратите внимание на последнюю запись Леандро в твиттере. Аргентинец репостнул какого-то болельщика, который смонтировал видеоподборку скиллов Лео и назвал ее «Паредес, добро пожаловать в «Челси». Но даже несмотря на твит с намеком на Лондон, Нобель Арустамян делится правдой: сам полузащитник не хочет ни в какую «Боку» – хочет в Париж.

А что «Зенит»? Уже ищет замену?

Милан БадельGetty Images

По информации «СЭ», Сергей Семак согласен отпустить полузащитника, но от главного тренера в питерском клубе сейчас мало что зависит. За трансферы ответственны совсем другие люди, которые пока не удовлетворяет пожелания русского тренера – новичков нет, хотя он просит об усилении практически при каждом общении с журналистами.

Тот же «Спорт-Экспресс» пишет, что варианты с заменой Паредеса уже прорабатываются. Один из них – 29-летний полузащитник Милан Бадель из «Лацио», вице-чемпион мриа-2018, которым питерский клуб уже как-то интересовался. Сумма сделки может составить плюс-минус 10 миллионов евро. Nevasport утверждает, что 22-летний Игорь Коновалов из «Рубина» тоже в сфере интересов клуба из Питера. При этом внутренний резерв на связующей позиции ЦПЗ у «Зенита» глубокий: Кристиан Нобоа завершает восстановление после разрыва крестов, а Клаудио Маркизио пора бы адаптироваться в России и стать достойным 3,5 млн евро в год игроком основы. В центре поля также могут действовать Кузяев, Эрнани, Краневиттер, Ерохин и Оздоев – в общем, выбор есть. Но нет игроков похожего функционала и уровня.

«Зениту» это выгодно?

Плюсов от продажи Паредеса больше, чем минусов. 40 миллионов – очень хорошее предложение за 24-летнего игрока из российского чемпионата, и вряд ли в скором времени хоть кто-то из стагнирующей РПЛ будет востребован у топ-клубов так остро. В условиях строгого финансового фэйр-плей эти деньги пригодятся клубу для усиления состава, о котором так просит Семак. Контракт Паредеса рассчитан еще на 2,5 года, и аргентинец точно не настроен его продлевать, следовательно, трансферная стоимость Лео будет только снижаться – совсем не факт, что даже ближайшим летом «Зениту» придет такой сладкий оффер.

«Зенит» правильно делает, что заряжает ценник. При всех дисциплинарных безумиях Паредес слишком важный игрок для клуба, которому реально сложно найти замену зимой на раскаленном рынке. К тому же, поздней осенью «Зенит» подхватил спад, и любое ослабление может стоить команде долгожданного чемпионства. В сезоне-2018/19 Паредес пропустил семь матчей «Зенита», и без него команда проиграла пять раз, а выиграла всего дважды – у «Волгаря» и норвежского аналога «Волгаря» «Мольде». По хоккейному кэфу полезности Паредес – самый ценный в «Зените» (2,18 очка за матч), по версии трансфермаркт (немцы оценивают реальную стоимость игрока в 25 млн евро) – тоже.

Сейчас «Зениту» надо решить, что важнее: 40 миллионов мгновенной прибыли за немотивированного игрока или усиление вероятности пролета мимо титула и Лиги чемпионов.

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