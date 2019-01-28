«Зенит» приобрел у «Шахтера» защитника Ярослава Ракицкого

Санкт-Петербургский «Зенит» объявил о покупке защитника «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого.

29-летний футболист подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. Точная сумма трансфера не сообщается, но ранее появлялась информация, что Ракицкий обойдется «Зениту» в 14 млн евро, а его зарплата составит 2,5 млн.

Ракицкий – воспитанник «Шахтера», который провел всю карьеру за донецкий клуб.

В составе донецкого клуба защитник 6 раз побеждал в чемпионате Украины.

За сборную Украины Ярослав провел 54 матча и забил 4 мяча.

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