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«Бомж косо смотрит на Ананидзе? Что-то про «Зенит»?» Смолов зажег в «Премьер-лиге плохих шуток»

«Бомж косо смотрит на Ананидзе? Что-то про «Зенит»?» Смолов зажег в «Премьер-лиге плохих шуток»
Eurosport

3 ч. назад

Не таких уж и плохих, на самом деле.

Футболисты московского «Локомотива» Брайан Идову и Федор Смолов снялись в новом выпуске клубного шоу «Премьер-лига плохих шуток».

В шутках Идову и Смолов вспомнили про отношения Бузовой и Тарасова, Дениса Глушакова, Валерия Карпина и другие знаковые фигуры и темы РПЛ.

  • 3 марта «Локомотив» сыграет на выезде против «Крыльев».
  • С перерыва «железнодорожники» выйдут на пятой строчке таблицы РПЛ.

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