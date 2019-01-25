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«Бомж косо смотрит на Ананидзе? Что-то про «Зенит»?» Смолов зажег в «Премьер-лиге плохих шуток»
Не таких уж и плохих, на самом деле.
Футболисты московского «Локомотива» Брайан Идову и Федор Смолов снялись в новом выпуске клубного шоу «Премьер-лига плохих шуток».
В шутках Идову и Смолов вспомнили про отношения Бузовой и Тарасова, Дениса Глушакова, Валерия Карпина и другие знаковые фигуры и темы РПЛ.
- 3 марта «Локомотив» сыграет на выезде против «Крыльев».
- С перерыва «железнодорожники» выйдут на пятой строчке таблицы РПЛ.
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