Владелец «Спартака» Леонид Федун: «Когда я последний раз играл в футбол, чуть не потерял стопу»
Босс красно-белых предпочитает теннис.
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему перестал играть в футбол.
«Я в теннис играю. Ни в футбол, ни в хоккей, ребят, мне 62 года. Когда я последний раз играл в футбол, то чуть не потерял стопу. Мне наступили во время прыжка: нога осталась внизу, а голова пошла вперед. В хоккее я поймал шайбу прямо перед лицом. А в теннис могу играть с профессионалами моего возраста.
Кафельникова ввели в Зал славы тенниса? Слышал, конечно. Он наш болельщик и очень уважаемый критик», – сказал Федун журналистам.
- Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
- При нем красно-белые стали чемпионами в 2017 году.
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