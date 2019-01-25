Mash: Глушаков выставил на продажу общий с женой Дарьей дом и оценил его в 300 миллионов рублей

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выставил на продажу их общий с женой Дарьей дом.

Как сообщает телеграм-канал Mash, перед тем как сделать это, Денис переписал дом на мать. Глушаков оценил двухэтажный коттедж площадью 550 кв.м. в 300 миллионов рублей. В нем есть бассейн, бильярдная и три спальни.

Правда, по информации «Чемпионата», дом был выставлен на продажу довольно давно.

Находясь в бракоразводном процессе с экс-супругой Дарьей, Денис предъявил ей обвинения в мошенничестве. Мотивация футболиста – не выплачивать алименты.

У Глушакова две дочери от брака с Дарьей.

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