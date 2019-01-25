Getty Images

Mash: Глушаков выставил на продажу общий с женой Дарьей дом и оценил его в 300 миллионов рублей

Mash: Глушаков выставил на продажу общий с женой дом и оценил его в 300 миллионов рублей
Eurosport

3 ч. назад

Хитрый мужчина.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выставил на продажу их общий с женой Дарьей дом.

Как сообщает телеграм-канал Mash, перед тем как сделать это, Денис переписал дом на мать. Глушаков оценил двухэтажный коттедж площадью 550 кв.м. в 300 миллионов рублей. В нем есть бассейн, бильярдная и три спальни.

Правда, по информации «Чемпионата», дом был выставлен на продажу довольно давно.

  • Находясь в бракоразводном процессе с экс-супругой Дарьей, Денис предъявил ей обвинения в мошенничестве. Мотивация футболиста – не выплачивать алименты.
  • У Глушакова две дочери от брака с Дарьей.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Ошибки, падение и бабочка: все несчастья Загитовой, оставшейся без золота

04:27
Популярные видео
Самодурова без остатка выложилась в произвольной и уничтожила всех конкуренток
1 856 просмотров4 ч
Прокату Константиновой не хватило лоска, и Станислава осталась без бронзы ЧЕ
 384 просмотров2 ч