В инстаграме Александра Кокорина появился анонс сбора подписей в поддержку братьев

В инстаграм-аккаунте нападающего «Зенита» и временного обитателя СИЗО Александра Кокорина появился пост, призывающий неравнодушных оставить подпись в поддержку Кокорина-старшего и его брата Кирилла.

«Дорогие Друзья! С 28 января по 6 февраля в городе Санкт-Петербург будет проходить сбор подписей в поддержку братьев Кокориных, не оставайся в стороне, ты нужен нам, ведь вместе мы непобедимы», – говорится в анонсе мероприятия.

Арест двух Кокориных и Павла Мамаева в СИЗО был продлен до 8 февраля.

Футболистам и Кириллу вменяют причинение легкого вреда здоровью и хулиганство. Им грозит до двух лет лишения свободы.

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