«Горжусь. Путин – мой президент». Смолов похвастался перед Собчак фотографией с главой РФ

Форвард «Локомотива» Федор Смолов пришел к Ксении Собак в шоу «Осторожно, Собчак» и ответил на вопрос про отношение к Владимиру Путину.

– Почему ты решил повесить на стену фото с Путиным? Это то, чем ты больше всего гордишься в жизни?

– Ну, я этим горжусь, да. Это мой президент.

– Почему именно эта фотография, а не та, где ты, например, забиваешь гол или с какой-то наградой?

– Вот это награда, почетная грамота от президента Российской Федерации. Нам тогда вручили звание заслуженных мастеров спорта. Это олицетворение успеха сборной России.

– Голосовал за Путина?

– Я пропустил голосование. У меня не было российского паспорта с собой. Администратор команды подвел, сказал, что можно полететь с загранпаспортом, и я российский не взял.

– А так бы голосовал за него?

– Да

Владимир Путин был переизбран на четвертый срок весной 2018 года.

В том же году Смолов со сборной России дошел до четвертьфинала ЧМ.

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