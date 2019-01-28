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«Своих не бросаем». По центру Санкт-Петербурга расклеили плакаты в поддержку Александра Кокорина

«Своих не бросаем». По центру Санкт-Петербурга расклеили плакаты в поддержку Кокорина
Eurosport

44 мин. назад

Кто их разместил – неизвестно.

Неизвестные провели акцию в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина: они расклеили по центру Санкт-Петербурга плакаты в поддержку футболиста.

На постерах изображен сам Кокорин и подпись «Своих не бросаем» и хештег #СашаМыСТобой. Кто стоит за акцией непонятно, никаких опознавательных знаков на плакатах нет, сообщает «Фонтанка».

  • Срок пребывания Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО продлен до 8 февраля.
  • Футболистам грозит до двух лет лишения свободы по статьям «Избиение» и «Хулиганство».
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