«Своих не бросаем». По центру Санкт-Петербурга расклеили плакаты в поддержку Александра Кокорина

Неизвестные провели акцию в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина: они расклеили по центру Санкт-Петербурга плакаты в поддержку футболиста.

На постерах изображен сам Кокорин и подпись «Своих не бросаем» и хештег #СашаМыСТобой. Кто стоит за акцией непонятно, никаких опознавательных знаков на плакатах нет, сообщает «Фонтанка».

Срок пребывания Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО продлен до 8 февраля.

Футболистам грозит до двух лет лишения свободы по статьям «Избиение» и «Хулиганство».

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