«Записали эксклюзив с Манчини – файл был битый». Ведущий «Зенит-ТВ» – про Дзюбу и косяки на съемках

На календаре понедельник, и это значит, что для читателей Eurosport.ru у нас есть новый выпуск «Подкаста сзади». На этот раз у микрофонов столкнулись редактор ленты новостей Алена Груздева и самый харизматичный ведущий в РПЛ Денис Денисов.

Какой Дзюба вне камер? Как по кусочкам восстановить первое интервью с Роберто Манчини в России? Денис рассказал все о том, как делаются медиа в российских футбольных клубах.

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