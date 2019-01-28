Eurosport
«Записали эксклюзив с Манчини – файл был битый». Ведущий «Зенит-ТВ» – про Дзюбу и косяки на съемках
И в трех словах о Кокорине.
На календаре понедельник, и это значит, что для читателей Eurosport.ru у нас есть новый выпуск «Подкаста сзади». На этот раз у микрофонов столкнулись редактор ленты новостей Алена Груздева и самый харизматичный ведущий в РПЛ Денис Денисов.
Какой Дзюба вне камер? Как по кусочкам восстановить первое интервью с Роберто Манчини в России? Денис рассказал все о том, как делаются медиа в российских футбольных клубах.
Подписывайтесь на наш канал на саундклауде, иначе рискуете пропустить обсуждения самых актуальных тем.
Для пользователей Apple у нас есть подкаст в iTunes. Срочно подписывайтесь на него:
Горячая ссылка на Eurosport.ru в iTunes
Для пользователей ВК:
Полушайте другие подкасты Eurosport.ru с классными героями:
«Мы чем-то похожи на «Рому». SMM «Енисея» – о респекте от Оксимирона и цензуре в РПЛ
«Мужчина главный. Партнерша должна подыгрывать». Метревели – о женском теннисе, сексизме и Шараповой
«Вася обаятельный, когда хочет понравиться». Анна Дмитриева – об Уткине, развале СССР и Серене