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«Царство небесное, Ярик». Болельщики наводнили инстаграм Ярослава Ракицкого гневными комментариями

«Царство небесное, Ярик». Болельщики наводнили инстаграм Ракицкого гневными комментариями
Eurosport

46 мин. назад

Такой реакции следовало ожидать.

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий оформил переход из «Шахтера» в «Зенит» и столкнулся с наплывом негативных комментариев в инстаграме.

«Днище, Ярик, днище», «Никогда больше не возвращайся, урод», «Лучше бы ты утонул, честное слово», «Царство небесное, Ярик», «Отписываюсь от земляка. Отписываюсь от бомжа и Иуды» – эти и другие комментарии можно прочитать под предпоследним постом Ракицкого.

Последний на данный момент пост в инстаграме Ярослава – это прощание с «Шахтером». «17 лет своей жизни я посвятил ФК «Шахтер». Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю «Шахтер» за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!

Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П. В. Дулиновому, Ю. А. Беличенко, И. И. Леонову, В. И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов, как Вы, больше нет. Спасибо Вам за все!» – написал Ракицкий.

  • 29-футболист подписал контракт с «Зенитом» на 2,5 года.
  • За сборную Украины Ярослав провел 54 матча и забил 4 мяча.

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