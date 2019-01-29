«Царство небесное, Ярик». Болельщики наводнили инстаграм Ярослава Ракицкого гневными комментариями

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий оформил переход из «Шахтера» в «Зенит» и столкнулся с наплывом негативных комментариев в инстаграме.

«Днище, Ярик, днище», «Никогда больше не возвращайся, урод», «Лучше бы ты утонул, честное слово», «Царство небесное, Ярик», «Отписываюсь от земляка. Отписываюсь от бомжа и Иуды» – эти и другие комментарии можно прочитать под предпоследним постом Ракицкого.

Последний на данный момент пост в инстаграме Ярослава – это прощание с «Шахтером». «17 лет своей жизни я посвятил ФК «Шахтер». Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю «Шахтер» за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!

Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П. В. Дулиновому, Ю. А. Беличенко, И. И. Леонову, В. И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов, как Вы, больше нет. Спасибо Вам за все!» – написал Ракицкий.

29-футболист подписал контракт с «Зенитом» на 2,5 года.

За сборную Украины Ярослав провел 54 матча и забил 4 мяча.

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