«Зенит» зря купил Ярослава Ракицкого и продал Леандро Паредеса. Трансферная политика – мрак

«Зенит» грандиозно закончил прошлый год (три поражения подряд), но ведет себя на рынке крайне скромно и осторожно. Либо в клубе экономят деньги, либо Семак доволен этим составом (вряд ли), либо массово срываются переговоры – в любом случае, сделок пока критически мало. Особенно для клуба, который рассчитывает на чемпионство и поздние стадии Лиги Европы.

Ниже – истории о том, как и кем «Зенит» будет играть в 2019 году.

Ярослав Ракицкий

Статус: подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года

На Украине эту сделку отрецензировали двумя способами. Неадекватные фаны притопали в инстаграм к Ракицкому и разгрузили там ассенизатор, а здоровые люди просто задались вопросом: зачем «Зениту» нужен этот защитник? И зачем тратить около 20 млн евро (прайс плюс зарплата) на человека, которому уже в этом году исполнится 30 лет?

Украинский журналист, попросивший сохранить анонимность (его право), предельно конкретно высказался о скиллах позднего Ракицкого: «Это не центральный защитник. Он ошибается, теряет позицию, его продавливают один-в-один. У него набралось так много косяков и привозов, что Фонсека посадил его на лавку. Плюсов у Ракицкого всего три. Во-первых, Ярослав классно пасует, может точно забросить прямо на форварда. Во-вторых, здорово бьет с левой, очень любит поливать из-за штрафной. В-третьих, он универсал. Раньше круто играл левого защитника, бегал в атаку, сейчас так уже не может. Зато тянет роль опорника. Там, если его страховать, будет очень полезным. А в обороне – нет».

Важно, что «Зенит» берет Ракицкого именно в центр защиты. Судя по всему, Семак (и Низелик, который отвечает за всю линию) планирует играть в три центральных: Маммана, Ракицкий и Нету (либо Иванович). С такой плотностью помарки Ярослава будут быстро исправлять, но явно не всегда – провалы неминуемы.

В общем, странно, что «Зенит» подписал 29-летнего украинца для цементирования обороны. Единственная надежда – фирменные передачи в стиле Бонуччи сразу на ногу Дзюбе. Тогда инвестиции оправдаются.

Леандро Паредес

Статус: ушел в «ПСЖ»

Аргентинский полузащитник – отражение сегодняшнего духа времени для всего «Зенита». С одной стороны, Паредес эффективно поработал (61 матч, 25 баллов по гол+пас) и поднял трансферную стоимость, с другой – ничего не выиграл, поэтому глобально запомнится только кучей карточек (28 штук) и кошмарной симуляцией в матче со «Спартаком».

Точно так же сейчас функционирует и сам клуб: грамотно зарабатывает деньги, собирает полный стадион, устраивает предматчевые шоу, но все безрезультатно – вторая половина 2010-х останется в памяти как смутная эпоха с минимумом трофеев.

Безусловно, продажа Леандро за 40 млн плюс 5-7 млн бонусами – классный бизнес-ход, но профит от этой сделки уже потрачен на Ракицкого, а нормальной замены для Паредеса по-прежнему нет. И не будет, учитывая, что европейское окно закрывается совсем скоро. Получается, что в ситуации, когда нужно любой ценой вытаскивать чемпионат (или хотя бы путевку в ЛЧ), «Зенит» продал одного из самых важных игроков. Так себе расклад для Сергея Богдановича.

Маркос Акунья

Статус: пока не перешел, но близок

Маркос АкуньяGetty Images

Этот парень фигурирует в Википедии»как атакующий полузащитник, но верить такому бреду не стоит: последние два года Акунья исполняет левого латераля. Для «Зенита» эта позиция реально одна из проблемных (Эльмир Набиуллин подает на уровне колена), но трансфер Маркоса кажется спорным по целой куче причин:

16-20 млн евро за 27-летнего игрока – гигантский риск, потому что перепродать Акунью за сопоставимую сумму будет нереально. Он не звезда, не всегда в основе сборной Аргентины, не востребован в странах типа Китая. Следовательно, Маркос либо заиграет в «Зените», либо принесет клубу жирнейшие убытки.

Акунья неплохо отбирает, но катастрофически теряет позицию, как и все футболисты такого плана. Зазевался на чужой половине – готова смертельная атака. Потерял концентрацию и пропустил заброс – то же самое. Короче, Маркос – далеко не новый Кришито, хоть и стоит кучу денег.

Аргентинец будет играть в обороне рядом с Ракицким, и это огнеопасно. Один – переученный АПЗ, другой – спекшийся защитник, оба не дружат с игровой дисциплиной. Фейлы неминуемы: в РПЛ моментально распознают дыру в этой зоне и будут нагружать «Зенит» именно там. В итоге Ракицкий и Акунья (26-30 млн евро на двоих) легко могут поплыть. Поэтому не стоит расстраиваться, если Маркоса так и не подпишут – в Питере хотя бы сэкономят кэш.

Сердар Азмун и Вильмар Барриос

Статус: ими интересуются

В отличие от Луческу и Манчини, Семак не может распахнуть с ноги президентскую дверь и рявкнуть: «Дайте мне 40 лямов на игроков!» Это совершенно не в характере Сергея Богдановича, он просит укрепления слишком деликатно – видимо, зря.

Но пожелания Семака становятся все настойчивее. Например, сейчас «Зенит» ресерчит колумбийца Вильмара Барриоса. В клубе его считают спасением для опорной зоны – он рубится в стиле Тимощука и как собака выгрызает мячи на своей половине. Трансфер Барриоса может стать ключевым в борьбе за чемпионство – Вильмар однозначно добавит баланса, да и стоит не так дорого (в районе 13 млн евро).

Харри Кейн и Вильмар БарриосGetty Images

Самое странное, что всю зиму «Зенит» охотился за оборонительными игроками, хотя ясно, что без Кокорина команда жутко предсказуема в атаке. Заболотный гениален только в мемах, Дриусси нестабилен, а Дзюба зависим от полузащиты. При этом классного треквартисты в «Зените» не было со времен бездарно проданного Жулиано.

Чтобы хоть как-то прокачать нападение, в Петербурге рассматривают кандидатуру Азмуна. «Рубин» не тянет его зарплату, и Сердар все равно куда-то уйдет – возможно, что и к Семаку. Один из вариантов – аренда на полгода и полноценный летний трансфер. Или отказ, если Азмун вдруг задепрессует или разленится.

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