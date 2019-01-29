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Леандро Паредес за 47 миллионов и золотой Халк. Самые удачные продажи «Зенита»

Паредес за 47 миллионов и золотой Халк. Самые удачные продажи «Зенита»
Eurosport

1 час назад

Аршавин тоже есть.

Полузащитник Леандро Паредес перешел из «Зенита» в «Пари Сен-Жермен» за 47 миллионов евро, став одним из самых успешных трансферов в истории русского клубного футбола.

«Зенит» часто выбивал отличные деньги за футболистов. Вот парни, которые принесли в бюджет питерцев много золота.

  • Паредес провел 22 матча за «Зенит» в сезоне-2018/19 и сделал 4+4.
  • 24-летний аргентинец не помог сборной на ЧМ-2018 в России, так как в последний момент был отцеплен от команды.
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