Леандро Паредес за 47 миллионов и золотой Халк. Самые удачные продажи «Зенита»
Аршавин тоже есть.
Полузащитник Леандро Паредес перешел из «Зенита» в «Пари Сен-Жермен» за 47 миллионов евро, став одним из самых успешных трансферов в истории русского клубного футбола.
«Зенит» часто выбивал отличные деньги за футболистов. Вот парни, которые принесли в бюджет питерцев много золота.
- Паредес провел 22 матча за «Зенит» в сезоне-2018/19 и сделал 4+4.
- 24-летний аргентинец не помог сборной на ЧМ-2018 в России, так как в последний момент был отцеплен от команды.
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