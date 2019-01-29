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Игрок «Спартака» Георгий Джикия помог собачьему приюту в Калуге необходимыми вещами

Джикия помог собачьему приюту в Калуге необходимыми вещами
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

Добрые дела – это всегда хорошо.

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия помог необходимыми вещами собачьему приюту «Ванечка» в городе Калуга.

«В канун новогодних праздников к нам пришел настоящий Дед Мороз, которого и не ждали. Им оказался футболист Георгий Джикия. Он появился в сложнейшее для приюта время и, как настоящий мужчина, просто решил часть наших насущных проблем – закупил для приюта то, что мы не могли себе позволить приобрести долгое время: газовую пушку в корпус, плиты, большую стиральную машинку (которая нам просто необходима для стирки большого количества одеял и подстилок для наших инвалидов), промышленную мясорубку, большие кастрюли.

Нам такие большие подарки дарят не часто, я каждый раз благодарю Бога за то, что помогает нашему приюту с помощью добрых людей! Георгий, еще раз огромное спасибо за Вашу помощь, все пользуемся, всем очень довольны!» – рассказала одна из руководителей приюта Влада Матвеева.

  • Джикия выступает за «Спартак» с 2016 года. В сезоне-2016/17 защитник в составе красно-белых стал чемпионом России.
  • В чемпионате России-2018/19 Георгий провел 14 матчей и забил один мяч.

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