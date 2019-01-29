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Житель Лобни пожаловался на призрак Аршавина, который проходит сквозь стены и насилует девушек

Житель Лобни пожаловался на призрак Аршавина, который проходит сквозь стены и насилует девушек
Eurosport

33 мин. назад

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Житель Лобни (Московская область) пожаловался на призрак бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, который ворует у него деньги.

Как сообщает «Пятый канал», мужчина обратился в полицию с заявлением, где рассказал, что полтергейст, очень похожий на Аршавина, проходит через стены его квартиры и способен на «дистанционное удушение». Заявитель отметил, что слышит голоса неких девушек, кричащих об изнасиловании.

  • Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
  • В конце прошлого года Аршавин вернулся в «Зенит» и возглавил детский проект «Сириус».

Бывшая жена Аршавина: «В 37 лет он ведет себя как пацан. Для него ребенок – это секс»

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