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Украинский телеведущий: «ФФУ считает, что после перехода в «Зенит» Ракицкому не место в сборной»

Украинский телеведущий: «ФФУ считает, что после перехода в «Зенит» Ракицкому не место в сборной»
Eurosport

37 мин. назад

Самый непростой трансфер за всю историю РПЛ.

Ведущий спортивной программы «Профутбол» на украинском телеканале «2+2» Игорь Цыганык выразил позицию украинской Федерации футбола по поводу перспектив новичка «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальной команде.

«У Федерации футбола Украины есть четкое убеждение, что Ракицкому после перехода в «Зенит» нет места в сборной Украины. Про Ракицкого нам надо просто забыть», – рассказал Цыганык во время
на Youtube.
  • В понедельник Ярослав Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» и подписал контракт на 3,5 года.
  • Футболист выступает за сборную Украины с 2009 года. Он провел за желто-синих 54 матча и забил 5 мячей.

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