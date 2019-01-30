Getty Images
Украинский телеведущий: «ФФУ считает, что после перехода в «Зенит» Ракицкому не место в сборной»
Самый непростой трансфер за всю историю РПЛ.
Ведущий спортивной программы «Профутбол» на украинском телеканале «2+2» Игорь Цыганык выразил позицию украинской Федерации футбола по поводу перспектив новичка «Зенита» Ярослава Ракицкого в национальной команде.
«У Федерации футбола Украины есть четкое убеждение, что Ракицкому после перехода в «Зенит» нет места в сборной Украины. Про Ракицкого нам надо просто забыть», – рассказал Цыганык во время на Youtube.
- В понедельник Ярослав Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» и подписал контракт на 3,5 года.
- Футболист выступает за сборную Украины с 2009 года. Он провел за желто-синих 54 матча и забил 5 мячей.
«Зенит» зря купил Ракицкого и продал Паредеса. Трансферная политика – мрак
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте