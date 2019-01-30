Ракицкий: «Хотелось перейти в сильный чемпионат, в топ-клуб. Буду играть и за «Зенит», и за город»

«Зените» провел первую пресс-конференцию с участием новичка команды Ярослава Ракицкого. На ней также присутствовал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

«Я очень доволен тем, что приехал в Петербург и тем, что буду играть за великий клуб. «Зенит» идет на первом месте, и я сделаю все, чтобы так и было в конце чемпионата. Чувствую себя прекрасно, мне 29 лет, я в самом расцвете карьеры и готов пахать на поле, чтобы заслужить место в составе.

Хотелось перейти в сильный чемпионат, в топ-команду, в «Зенит». Я готов отдавать всего себя на поле и буду играть за команду и за город. Вся моя семья училась в Петербурге, даже няня моего ребенка жила здесь. Все связывает меня с этим городом. Любимых мест пока нет, но в скором времени точно появятся.

Спасибо Толику (Тимощуку) за то, что он закончил карьеру футболиста и оставил мне свой номер (смеется). Я хотел бы играть под этим номером, влюбился в него. Почему 44-й? Просто в «Шахтере» мне его дали», – сказал Ярослав во время общения с журналистами.

Сергей Семак сказал, что Ракицкий появится на поле в ближайшем матче «Зенита» в рамках 1/16 Лиги Европы против «Фенербахче».

Ярослав перешел в «Зенит» из «Шахтера» и подписал с клубом контракт на 3,5 года.

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