11 сочных фото жены Ракицкого, которая согреет его в холодном Питере

Ольга Ракицкая, которая переедет вместе с мужем Ярославом Ракицким в Санкт-Петербург, занимается сочинением и исполнением песен.

В клипе «Солнце» Ольга сняла мужа и дочь. А еще она ведет красивый инстаграм.

Ракицкий перешел в «Зенит» из «Шахтера» и подписал с клубом контракт на 3,5 года.

По информации медиа, сделка обошлась «Зениту» в 14 млн евро.

На родине трансферу Ракицкого не обрадовались.

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