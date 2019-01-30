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11 сочных фото жены Ракицкого, которая согреет его в холодном Питере
Ему точно будет чуть-чуть теплее.
Ольга Ракицкая, которая переедет вместе с мужем Ярославом Ракицким в Санкт-Петербург, занимается сочинением и исполнением песен.
В клипе «Солнце» Ольга сняла мужа и дочь. А еще она ведет красивый инстаграм.
- Ракицкий перешел в «Зенит» из «Шахтера» и подписал с клубом контракт на 3,5 года.
- По информации медиа, сделка обошлась «Зениту» в 14 млн евро.
- На родине трансферу Ракицкого не обрадовались.
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