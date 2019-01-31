Вильмара Барриоса сняли с клубного автобуса «Боки», чтобы рассказать о трансфере в «Зенит»
Так и не попал на матч.
Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос продолжит карьеру в «Зените».
Футболист вместе с партнерами собирался ехать на матч против «Сан-Мартин Сан-Хуан». Барриосу сообщили о договоренности по переходу перед самым отъездом, когда все игроки уже сидели в автобусе. Вильмар попрощался с игроками и персоналом клуба, после чего покинул расположение «Боки», сообщает TyC Sports.
- «Зенит» рассматривает Барриоса в качестве замены ушедшему в «ПСЖ» Леандро Паредесу.
- TeleRadioStereo сообщало, что трансфер Вильмара обойдется в 13 млн евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте