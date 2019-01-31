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Вильмара Барриоса сняли с клубного автобуса «Боки», чтобы рассказать о трансфере в «Зенит»

Барриоса сняли с клубного автобуса «Боки», чтобы рассказать о трансфере в «Зенит»
Eurosport

56 мин. назад

Так и не попал на матч.

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос продолжит карьеру в «Зените».

Футболист вместе с партнерами собирался ехать на матч против «Сан-Мартин Сан-Хуан». Барриосу сообщили о договоренности по переходу перед самым отъездом, когда все игроки уже сидели в автобусе. Вильмар попрощался с игроками и персоналом клуба, после чего покинул расположение «Боки», сообщает TyC Sports.

  • «Зенит» рассматривает Барриоса в качестве замены ушедшему в «ПСЖ» Леандро Паредесу.
  • TeleRadioStereo сообщало, что трансфер Вильмара обойдется в 13 млн евро.
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