Вильмара Барриоса сняли с клубного автобуса «Боки», чтобы рассказать о трансфере в «Зенит»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос продолжит карьеру в «Зените».

Футболист вместе с партнерами собирался ехать на матч против «Сан-Мартин Сан-Хуан». Барриосу сообщили о договоренности по переходу перед самым отъездом, когда все игроки уже сидели в автобусе. Вильмар попрощался с игроками и персоналом клуба, после чего покинул расположение «Боки», сообщает TyC Sports.

«Зенит» рассматривает Барриоса в качестве замены ушедшему в «ПСЖ» Леандро Паредесу.

TeleRadioStereo сообщало, что трансфер Вильмара обойдется в 13 млн евро.

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