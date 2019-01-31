Самедов – о фото в поддержку Глушакова: «Принесли майки, сказали, что надо надеть»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ноябрьское фото игроков команды в поддержку капитана Дениса Глушакова.

Журналист «Спорт-Экспресса» спросил, почему на этой фотографии Самедов выглядит невесело.

«Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать? [К нам] зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть», – ответил Александр.

В январе клуб расторг контракт с полузащитником, и Александр присоединился к самарским «Крыльям Советов».

3 марта «Спартак» сыграет с «Краснодаром», «Крылья» – с «Локомотивом».

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