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Самедов – о фото в поддержку Глушакова: «Принесли майки, сказали, что надо надеть»

Самедов – о фото в поддержку Глушакова: «Принесли майки, сказали, что надо надеть»
Eurosport

1 час назад

Покинул клуб – время делиться инсайдами.

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал ноябрьское фото игроков команды в поддержку капитана Дениса Глушакова.

Журналист «Спорт-Экспресса» спросил, почему на этой фотографии Самедов выглядит невесело.

«Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать? [К нам] зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть», – ответил Александр.

  • В январе клуб расторг контракт с полузащитником, и Александр присоединился к самарским «Крыльям Советов».
  • 3 марта «Спартак» сыграет с «Краснодаром», «Крылья» – с «Локомотивом».

Капитан «Спартака» Глушаков покаялся у Малахова

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