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Артем Дзюба: «Что общего у Роналду и Златана? Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации»

Дзюба: «Что общего у Роналду и Златана? Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации»
Eurosport

1 час назад

Инсайды от лучшего футболиста России.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сравнил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с легендой «Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.

– Что общего у Ибрагимовича и Роналду?

– Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень.

– Но Криштиану всем все доказал 10 лет назад, когда изнасиловал девушку.

– Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой!

– Ибрагимович – босс?

– Златан – крутой! Прям топище. Такой альфа-самец. Но мы его обыгрывали! – сказал Дзюба в интервью Sport24.

  • Дзюба забил пять мячей и сделал два ассиста в 16 играх РПЛ-2018/19.
  • Роналду в «Юве» забил в три раза больше мячей за 21 матч Серии А.
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