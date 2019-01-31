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Артем Дзюба: «Что общего у Роналду и Златана? Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации»
Инсайды от лучшего футболиста России.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба сравнил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с легендой «Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.
– Что общего у Ибрагимовича и Роналду?
– Про обоих говорили, что они нетрадиционной ориентации. Были у них моменты. Ибрагимович с Пике обнимался непонятно как. А Криштиану вообще такой непонятный, сомнительный парень.
– Но Криштиану всем все доказал 10 лет назад, когда изнасиловал девушку.
– Это не доказано, так что я не верю. Криш не такой!
– Ибрагимович – босс?
– Златан – крутой! Прям топище. Такой альфа-самец. Но мы его обыгрывали! – сказал Дзюба в интервью Sport24.
- Дзюба забил пять мячей и сделал два ассиста в 16 играх РПЛ-2018/19.
- Роналду в «Юве» забил в три раза больше мячей за 21 матч Серии А.