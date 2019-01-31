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PR-директор «Ростова» устроил мастер-класс по самой бездарной даче взятки. Его задержали на месте

PR-директор «Ростова» устроил мастер-класс по самой бездарной даче взятки. Его задержали на месте
Eurosport

29 мин. назад

Поражены неудачей этого господина.

PR-директор «Ростова» Денис Штанько задержан при попытке дать взятку.

Сначала Дениса задержали за езду по встречной полосе. Это нарушение стало для него уже 19-м, что грозило лишением прав. Штанько пытался задобрить сотрудника полиции билетами на футбол, после отказа он осторожно вложил в ежедневник купюру. На этой сцене в кабинете появились люди в масках, сообщает телеграм-канал Mash.

  • Штанько стал PR-директором «Ростова» в июле 2018 года.
  • Донской клуб идет на седьмом месте в таблице чемпионата России.
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