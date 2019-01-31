Other Agency
PR-директор «Ростова» устроил мастер-класс по самой бездарной даче взятки. Его задержали на месте
Поражены неудачей этого господина.
PR-директор «Ростова» Денис Штанько задержан при попытке дать взятку.
Сначала Дениса задержали за езду по встречной полосе. Это нарушение стало для него уже 19-м, что грозило лишением прав. Штанько пытался задобрить сотрудника полиции билетами на футбол, после отказа он осторожно вложил в ежедневник купюру. На этой сцене в кабинете появились люди в масках, сообщает телеграм-канал Mash.
- Штанько стал PR-директором «Ростова» в июле 2018 года.
- Донской клуб идет на седьмом месте в таблице чемпионата России.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте