«Почему «Монако» играет плохо? Из-за Головина!» Дзюба дерзко прошел блиц-опрос
Александр ответит ему в сборной.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы блица.
– Что запрещено в мадридском «Реале»?
– Платить налоги.
– Почему у сборной Голландии оранжевая форма?
– Хм, интересно. Ну они накуренные все, может быть, дружно? Я не знаю, почему оранжевая! Но голландцы сейчас сильные. Крутые!
– Почему «Монако» играет плохо?
– Из-за Головина!
– Как называется человек, который дает пас не под ту ногу?
– Ваня Новосельцев.
– Когда у «Манчестер Сити» закончатся деньги?
– Я сам этого жду, если честно. Когда их поймают с финансовым фэйр-плей еще, я скажу: доиграются они со мной! Не знаю, я думаю, там деньги не закончатся никогда. Они долго еще будут феерить, – сказал Дзюба в интервью Sport24.
- Дзюба забил пять мячей и сделал два ассиста в 16 играх РПЛ-2018/19.
- Головин недавно оформил первый гол за «Монако».