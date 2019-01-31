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«Почему «Монако» играет плохо? Из-за Головина!» Дзюба дерзко прошел блиц-опрос

«Почему «Монако» играет плохо? Из-за Головина!» Дзюба дерзко прошел блиц-опрос
Eurosport

1 час назад

Александр ответит ему в сборной.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы блица.

– Что запрещено в мадридском «Реале»?

– Платить налоги.

– Почему у сборной Голландии оранжевая форма?

– Хм, интересно. Ну они накуренные все, может быть, дружно? Я не знаю, почему оранжевая! Но голландцы сейчас сильные. Крутые!

– Почему «Монако» играет плохо?

– Из-за Головина!

– Как называется человек, который дает пас не под ту ногу?

– Ваня Новосельцев.

– Когда у «Манчестер Сити» закончатся деньги?

– Я сам этого жду, если честно. Когда их поймают с финансовым фэйр-плей еще, я скажу: доиграются они со мной! Не знаю, я думаю, там деньги не закончатся никогда. Они долго еще будут феерить, – сказал Дзюба в интервью Sport24.

  • Дзюба забил пять мячей и сделал два ассиста в 16 играх РПЛ-2018/19.
  • Головин недавно оформил первый гол за «Монако».
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