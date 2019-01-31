Федецкий – о Ракицком: «Недопустимо переходить в РПЛ. Нужно уважать свой народ, землю и край»

Защитник «Карпат» Артем Федецкий негативно отозвался о траснфере Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

«При сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов.

По поводу выступлений Ракицкого за сборную Украины – это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что будет вызывать критику. Думаю, Андрею Николаевичу Шевченко сейчас будет трудно. Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь. Я бы так никогда не поступил, и для меня это недопустимо», – цитирует Федецкого LMN.

Ракицкий – воспитанник «Шахтера», который провел всю карьеру за донецкий клуб.

Многие болельщики отрицательно восприняли новость и переходе в «Зенит» из-за напряженных отношений между Украиной и Россией.

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