На Алиева завели 5 уголовных дел в связи с избиением жены, головой которой он сломал кровать

Бывшая жена экс-полузащитника московского «Локомотива» и «Анжи» Александра Алиева Татьяна обвинила его в домашнем насилии.

На футболиста заведено разу пять уголовных производств. Его долг по алиментам составляет около 470 тысяч рублей.

«Если я исчезну – это будет его рук дело. Мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой – и сломал кровать о нее.

Недавно он сказал, что квартиру переписывает на детей. На что я сказала: «Все, не хочу ни судов, ничего». Для меня важно только, чтобы мои дети были в покое. Человек врал в очередной раз, а я в очередной раз, такая дура, поверила», – сказала Татьяна.

«В моей квартире никто никого не бил. То, что я ее выгнал силой – да, я ее выгнал. То, что я имею жилье – это имущество детей. Мама пусть живет на свалке, а дети – в своей заслуженной квартире. Детей я обеспечиваю. Ей я копейки в руки не дам никогда в жизни. Будет решение суда – пусть дети видят маму по субботам и воскресеньям», – ответил на обвинения Алиев.

У Александра и Татьяны двое детей: 10-летняя дочь и 7-летний сын.

Алиев играл за «Локомотив» в 2010 году, за махачкалинский клуб – с 2014 по 2015 год.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме