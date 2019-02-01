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«Зенит» купил у «Боки» Вильмара Барриоса – не того, что играл в «Спартаке»

«Зенит» купил Барриоса – не того, что играл в «Спартаке»
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

Учим вместе: «Вильмар» не равно «Лукас».

«Зенит» объявил о переходе полузащитника «Боки Хуниорс» Вильмара Барриоса.

Игрок сборной Колумбии подписал с питерским клубом контракт на 4,5 года.

По информации аргентинского Radio Continental, за Барриоса «Бока» получит 15,3 миллиона евро.

  • В зимнее трансферное окно «Зенит» приобрел защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, вернул из аренды в «Аталанте» Эмилиано Ригони и близок к форварда «Рубина» Сердара Азмуна.
  • Клуб из Санкт-Петербурга лидирует после 17 туров чемпионата России, опережая «Краснодар» на один балл.

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