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Джефферсон Фарфан встречается с «Мисс Перу»-2016. Ты лишишься чувств от ее улыбки

Фарфан встречается с «Мисс Перу»-2016. Ты лишишься чувств от ее улыбки
Eurosport

13 мин. назад

Богиня.

Модель и «Мисс Перу»-2016 Ивана Итурбе рассказала об отношениях с нападающим московского «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном.

Девушка призналась, что встречается с футболистом с конца 2018 года. Скоро она приедет к Джеффу в Москву – ты будешь ждать этого дня не меньше самого футболиста.

  • Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года.
  • В этом сезоне 34-летний перуанец забил четыре мяча и сделал два ассиста в 17 матчах.

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