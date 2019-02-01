Eurosport
Джефферсон Фарфан встречается с «Мисс Перу»-2016. Ты лишишься чувств от ее улыбки
Богиня.
Модель и «Мисс Перу»-2016 Ивана Итурбе рассказала об отношениях с нападающим московского «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном.
Девушка призналась, что встречается с футболистом с конца 2018 года. Скоро она приедет к Джеффу в Москву – ты будешь ждать этого дня не меньше самого футболиста.
- Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года.
- В этом сезоне 34-летний перуанец забил четыре мяча и сделал два ассиста в 17 матчах.
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