Джефферсон Фарфан встречается с «Мисс Перу»-2016. Ты лишишься чувств от ее улыбки

Модель и «Мисс Перу»-2016 Ивана Итурбе рассказала об отношениях с нападающим московского «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном.

Девушка призналась, что встречается с футболистом с конца 2018 года. Скоро она приедет к Джеффу в Москву – ты будешь ждать этого дня не меньше самого футболиста.

Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года.

В этом сезоне 34-летний перуанец забил четыре мяча и сделал два ассиста в 17 матчах.

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте