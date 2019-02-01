В суд поступило ходатайство о продлении ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля

Представитель Тверского суда объявил, что к материалам дела добавилось ходатайство о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые с октября содержатся в СИЗО.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 8 апреля», – цитирует «Р-Спорт» пресс-секретаря Тверского суда Анастасию Дзюрко.

Комиссия по рассмотрению ходатайства назначена на 6 февраля, заседание начнется в 12:00.

Ранее было известно, что содержание футболистов в СИЗО продлится до 8 февраля.

Футболистам грозит до двух лет лишения свободы по статьям «Избиение» и «Хулиганство».

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