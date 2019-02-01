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В суд поступило ходатайство о продлении ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля
До финала истории еще далеко.
Представитель Тверского суда объявил, что к материалам дела добавилось ходатайство о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые с октября содержатся в СИЗО.
«В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 8 апреля», – цитирует «Р-Спорт» пресс-секретаря Тверского суда Анастасию Дзюрко.
Комиссия по рассмотрению ходатайства назначена на 6 февраля, заседание начнется в 12:00.
- Ранее было известно, что содержание футболистов в СИЗО продлится до 8 февраля.
- Футболистам грозит до двух лет лишения свободы по статьям «Избиение» и «Хулиганство».
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