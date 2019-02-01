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«Зенит» подписал нападающего «Рубина» Сердара Азмуна

«Зенит» подписал Азмуна
Eurosport

1 час назад

Иранский форвард составит конкуренцию Артему Дзюбе и Антону Заболотному.

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Рубина» Сердара Азмуна. Условия сделки не разглашаются, но ранее «СЭ» сообщал, что питерский клуб вывалит за форварда 12 млн евро.

Соглашение рассчитано на 3,5 года.

  • Ранее «Зенит» подписал Ярослава Ракицкого из «Шахтера» и Вильмара Барриоса из «Боки», а еще продал Леандро Паредеса в «ПСЖ».
  • 24-летний форвард всю взрослую карьеру провел в России: он играл за «Рубин» и «Ростов».
  • В РПЛ-2018/19 Сердар провел 14 матчей и оформил 4+4.
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