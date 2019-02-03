Трабукки: «У Терри уже был заказан чартер в Россию, но его дочь просила не уезжать. Он дрогнул»

Агент Марко Трабукки рассказал, почему защитник Джон Терри не перешел в «Спартак», хотя уже находился в Москве.

«Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлета в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за все время ее учебы. У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию.

Терри дрогнул и отступил. Как истинный джентльмен приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения», – цитирует Трабукки Sports.ru.

Терри почти перешел в «Спартак» в сентябре 2018-го.

Месяцем позже Джон завершил карьеру.

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