Игрок «Спартака» Денис Глушаков согласился на проживание детей с женой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отказался от притязаний на проживание детей с ним и взыскания алиментов с жены Дарьи

«Представители Глушакова заявили ходатайство об отказе от двух требований: об определении места жительства детей с Глушаковым и о взыскании алиментов с Дарьи», – сказал адвокат Дарьи Сергей Жорин «Р-Спорт». Он добавил, что футболист «Спартака» сменил адвокатов.

Находясь в бракоразводном процессе с экс-супругой Дарьей, Денис предъявил ей обвинения в мошенничестве.

У Глушакова две дочери от брака с Дарьей.

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