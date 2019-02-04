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Игрок «Спартака» Денис Глушаков согласился на проживание детей с женой

Глушаков согласился на проживание детей с женой
Eurosport

44 мин. назад

А еще футболист отказался от взыскания алиментов

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отказался от притязаний на проживание детей с ним и взыскания алиментов с жены Дарьи

«Представители Глушакова заявили ходатайство об отказе от двух требований: об определении места жительства детей с Глушаковым и о взыскании алиментов с Дарьи», – сказал адвокат Дарьи Сергей Жорин «Р-Спорт». Он добавил, что футболист «Спартака» сменил адвокатов.

  • Находясь в бракоразводном процессе с экс-супругой Дарьей, Денис предъявил ей обвинения в мошенничестве.
  • У Глушакова две дочери от брака с Дарьей.
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