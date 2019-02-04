Other Agency
Игрок «Спартака» Денис Глушаков согласился на проживание детей с женой
А еще футболист отказался от взыскания алиментов
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отказался от притязаний на проживание детей с ним и взыскания алиментов с жены Дарьи
«Представители Глушакова заявили ходатайство об отказе от двух требований: об определении места жительства детей с Глушаковым и о взыскании алиментов с Дарьи», – сказал адвокат Дарьи Сергей Жорин «Р-Спорт». Он добавил, что футболист «Спартака» сменил адвокатов.
- Находясь в бракоразводном процессе с экс-супругой Дарьей, Денис предъявил ей обвинения в мошенничестве.
- У Глушакова две дочери от брака с Дарьей.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте