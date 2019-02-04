«Енисей» продолжает править в русском SMM. Они представили Хубулова Железным человеком
В лучших традициях топ-клубов.
Полузащитник Арсен Хубулов вернулся в чемпионат России. Он расторг контракт с турецким «Эрзурумом» и перешел в «Енисей».
Красноярский клуб представил футболиста в образе Тони Старка из фильма «Железный человек».
- В чемпионате Турции-2018/19 он провел три матча.
- Ранее 28-летний Хабулов играл за «Аланию», «Кубань» и «Анжи». С первыми двумя клубами он дважды доходил до финала Кубка России.
- На счету Арсена четыре матча за молодежную сборную России.
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