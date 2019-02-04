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«Енисей» продолжает править в русском SMM. Они представили Хубулова Железным человеком

«Енисей» продолжает править в русском SMM. Они представили Хубулова Железным человеком
Eurosport

15 мин. назад

В лучших традициях топ-клубов.

Полузащитник Арсен Хубулов вернулся в чемпионат России. Он расторг контракт с турецким «Эрзурумом» и перешел в «Енисей».

Красноярский клуб представил футболиста в образе Тони Старка из фильма «Железный человек».

  • В чемпионате Турции-2018/19 он провел три матча.
  • Ранее 28-летний Хабулов играл за «Аланию», «Кубань» и «Анжи». С первыми двумя клубами он дважды доходил до финала Кубка России.
  • На счету Арсена четыре матча за молодежную сборную России.
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