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«Только Анри больший шарлатан, чем Манчини». Гарри Топор – о баттлах, футбольных мемах и «Зените»

«Только Анри больший шарлатан, чем Манчини». Гарри Топор – о баттлах, футбольных мемах и «Зените»
Радио EurosportАнтон Хнкоян

1 час назадОбновлено 11 мин. назад

А еще о ЧМ-2018 и Кокорине с Мамаевым.

Первый понедельник февраля и первый выпуск «Подкаста сзади» в новом месяце. Компанию видеоредактору Eurosport.ru Антону Хнкояну составил музыкант Гарри Топор.

Кто худший тренер «Зенита»? Как в Бордо болели за Артема Дзюбу? Как наказать Александра Кокорина и Павла Мамаева? Все самое важное здесь.

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