Eurosport
«Только Анри больший шарлатан, чем Манчини». Гарри Топор – о баттлах, футбольных мемах и «Зените»
А еще о ЧМ-2018 и Кокорине с Мамаевым.
Первый понедельник февраля и первый выпуск «Подкаста сзади» в новом месяце. Компанию видеоредактору Eurosport.ru Антону Хнкояну составил музыкант Гарри Топор.
Кто худший тренер «Зенита»? Как в Бордо болели за Артема Дзюбу? Как наказать Александра Кокорина и Павла Мамаева? Все самое важное здесь.
Подписывайтесь на наш канал на саундклауде, иначе рискуете пропустить обсуждения самых актуальных тем.
Для пользователей Apple у нас есть подкаст в iTunes. Срочно подписывайтесь на него:
Горячая ссылка на Eurosport.ru в iTunes
Для пользователей ВК: прямо тут
Полушайте другие подкасты Eurosport.ru с классными героями:
«Записали эксклюзив с Манчини – файл был битый». Ведущий «Зенит-ТВ» – про Дзюбу и косяки на съемках
«Мы чем-то похожи на «Рому». SMM «Енисея» – о респекте от Оксимирона и цензуре в РПЛ
«Мужчина главный. Партнерша должна подыгрывать». Метревели – о женском теннисе, сексизме и Шараповой