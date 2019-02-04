«Только Анри больший шарлатан, чем Манчини». Гарри Топор – о баттлах, футбольных мемах и «Зените»

Первый понедельник февраля и первый выпуск «Подкаста сзади» в новом месяце. Компанию видеоредактору Eurosport.ru Антону Хнкояну составил музыкант Гарри Топор.

Кто худший тренер «Зенита»? Как в Бордо болели за Артема Дзюбу? Как наказать Александра Кокорина и Павла Мамаева? Все самое важное здесь.

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