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Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий исключен из списка игроков сборной Украины на сайте федерации
Ожидаемо.
Новоиспеченный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий официально исключен из сборной Украины.
На сайте Федерации футбола Украины 29-летний Ярослав больше не значится в списке игроков национальной команды.
- Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» и подписал контракт на 3,5 года.
- Футболист выступал за сборную Украины с 2009 года. Он провел за желто-синих 54 матча, забил 5 мячей, выступил на двух чемпионатах Европы (2012, 2016).
- Многие болельщики отрицательно восприняли новость и переходе в «Зенит» из-за напряженных отношений между Украиной и Россией.
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