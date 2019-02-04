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Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий исключен из списка игроков сборной Украины на сайте федерации

Ракицкий исключен из списка игроков сборной Украины
Eurosport

1 час назад

Ожидаемо.

Новоиспеченный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий официально исключен из сборной Украины.

На сайте Федерации футбола Украины 29-летний Ярослав больше не значится в списке игроков национальной команды.

  • Ракицкий перешел из «Шахтера» в «Зенит» и подписал контракт на 3,5 года.
  • Футболист выступал за сборную Украины с 2009 года. Он провел за желто-синих 54 матча, забил 5 мячей, выступил на двух чемпионатах Европы (2012, 2016).
  • Многие болельщики отрицательно восприняли новость и переходе в «Зенит» из-за напряженных отношений между Украиной и Россией.
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